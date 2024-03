F1 Gp Australia: dove vedere il Gp in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di F1. Da venerdì 22 a domenica 24 marzo è in programma il Gran Premio d'Australia, la terza prova del Mondiale di F1.

Dopo due gare di sabato, il Gran premio del Bahrain, che ha inaugurato la stagione e il Gran Premio dell'Arabia Saudita, anticipate al sabato per il Ramadan, il Circus all'Albert Park di Melbourne torna a correre di domenica.

Il superfavorito è nuovamente Max Verstappen che ha centrato sinora due netti successi. Al volante della Ferrari, dopo l'operazione e il succcessivo recupero, rientra Carlos Sainz, che a Jeddah è stato sostituito brillantemente dal 18enne britannico Oliver Bearman che ha chiuso la corsa in settima posizione.

Ferrari, che finora ha conquistato due podi con Sainz e Leclerc, Mercedes, con Hamilton e Russell, McLaren con Piastri e Norris, Aston Martin con Alonso e Stroll. Qualcuno riuscirà ad opporsi allo strapotere Red Bull e ci sarà lotta tra le monoposto in pista?

F1 Gp Australia: gli orari in tv

Il Gp d'Australia 2024 è trasmesso n diretta esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Now. Questi gli orari italiani della diretta Sky e della differita Tv8.

Venerdì 22 marzo

Diretta - Sky Sport e Now

Prove libere 1: ore 02:30

Prove libere 2: ore 06

Sabato 23 marzo

Diretta - Sky Sport e Now

Prove libere 3: ore 02:30

Qualifiche: ore 6

Differita TV8

Qualifiche: ore 10

Domenica 24 marzo

Diretta - Sky Sport e Now

Gara: ore 05

Differita TV8