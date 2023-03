F1 oggi Gp Australia Melbourne, orari in tv: dove vedere il Gp in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Terzo appuntamento stagionale per il Mondiale di F1. Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile è in programma il Gran Premio d’Australia, un classico del calendario. Dopo le prime due gare dell’anno in Bahrain e in Arabia Saudita si corre all’Albert Park di Melbourne.

Il favorito numero 1 per la vittoria è Max Verstappen, al volante di una velocissima Red Bull, che ha centrato sinora due doppiette su due, visto che il successo a Gedda è andato al messicano Sergio Perez. Grande curiosità per la crescita dell’Aston Martin, che sta regalando enormi soddisfazioni a Fernando Alonso. Mercedes e Ferrari sono chiamate a mostrare segnali di progresso. La Rossa, in particolare, nell’ultima gara ha messo in mostra dei limiti che andrebbero scacciati con una prestazione più confortante in particolare sul passo gara.

F1 Gp Australia: gli orari

Il Gp d'Australia 2023 è trasmesso in diretta esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Now. Questi gli orari della diretta SKy e della differita Tv8.

Venerdì 31 marzo:

Prove libere 1: dalle ore 3:30 alle 4:30

Prove libere 2: dalle ore 7:00 alle 8:00

Sabato 1 aprile

Prove libere 3: dalle ore 3:30 alle 4:30

Qualifiche: dalle ore 7:00 alle 8:00

Differita qualifiche Tv8: ore 14:00

Domenica 2 aprile: