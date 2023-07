F1 oggi Gp Austria, la gara in tv: gli orari e dove vederla in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Sarà Max Verstappen a conquistare la vittoria nel Gran Premio d'Austria o, dopo sei vittorie stagionali, qualcuno riuscirà a contrastare il dominio del due volte campione del mondo della Red Bull?

L'olandese, dopo aver conquistato la pole position anche al Red Bull Ring, venerdì 30 giugno, ha poi ottenuto il miglior tempo anche nella Sprint Race Sprint Shootout nella tarda mattinata di sabato 1 luglio e ha trionfato nella minigara del pomeriggio.

Domani, domenica 2 luglio, partirà davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che sperano di far vedere ulteriori passi avanti rispetto a quelli incoraggianti del Gp del Canada. Pronte a dare battaglia anche la McLaren di Norrris, quarta, la Mercedes di Lewis Hamilton, quinto e le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso.

Sergio Perez (Red Bull), secondo nella Sprint dove non ha risparmiato un tentativo di battaglia con il compagno di squadra Verstappen, partirà dalle retrovie, dato che il suo tempo migliore gli è stato cancellato per aver superato il track-limit, in una sessione che ha visto cancellati 47 tempi, portando alle lamentale di diversi piloti.

Un ulteriore elemento a cui fare attenzione oltre alla variabile meteo che potrebbe contribuire a rimescolare ulteriormente le carte e rendere la gara più appassionante. Qui trovate gli orari per seguire il Gp d'Austria in diretta e in differita.

Sky Sport, SkyGo e Now, diretta

Domenica 2 luglio

ore 15:00: Gara

TV8, differita

Domenica 2 luglio

ore 19:00: F1 Gara

Gran Premio d'Austria: la griglia di partenza

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Charles Leclerc (Ferrari)

3) Carlos Sainz (Ferrari)

4) Lando Norris (McLaren)

5) Lewis Hamilton (Mercedes)

6) Lance Stroll (Aston Martin)

7) Fernando Alonso (Aston Martin)

8) Nico Hulkenberg (Haas)

9) Pierre Gasly (Alpine)

10) Alexander Albon (Williams)

11) George Russell (Mercedes)

12) Esteban Ocon (Alpine)

13) Oscar Piastri (McLaren)

14) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15) Sergio Perez (Red Bull)

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18) Logan Sargeant (Williams)

19) Kevin Magnussen (Team Haas)

20) Nyck De Vries (AlphaTauri)