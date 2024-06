F1 oggi Gp Austria: dove vedere la gara in diretta e in differita (Sky, Now e Tv8)

Appuntamento da non perdere oggi, domenica 30 giugno, per gli appassionati di Formula 1 con il Gran Premio d'Austria, l'undicesima gara della stagione.

A scattare in pole position sul tracciato del Red Bull Ring è Max Verstappen (Red Bull), favorito per la vittoria. Al fianco del campione olandese c'è la McLaren di Lando Norris che completa la prima fila.

Seconda fila per la Mercedes di Russell, terzo, davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, quarto, che precede la Mercedes di Lewis Hamilton, quinto e l'altra Ferrari di Charles Leclerc, sesto.

F1 oggi Gp Austria: gli orari in diretta e in differita

Il Gran Premio d'Austria, che vedrà i piloti percorrere 71 giri, partirà alle ore 15 e sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) e in streaming su SkyGo e Now e dalle 17:55 in differita in chiaro su TV8 e su TV8.it.

F1 Gp Austria: la griglia di partenza

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Lando Norris (McLaren)

3) George Russell (Mercedes)

4) Carlos Sainz (Ferrari)

5) Lewis Hamilton (Mercedes)

6) Charles Leclerc (Ferrari)

7) Oscar Piastri (McLaren)

8) Sergio Perez (Red Bull)

9) Nico Hulkenberg (Haas)

10) Esteban Ocon (Alpine)

11) Daniel Ricciardo (RB)

12) Kevin Magnussen (Haas)

13) Pierre Gasly (Alpine)

14) Yuki Tsunoda (RB)

15) Fernando Alonso (Aston Martin)

16) Alexander Albon (Williams)

17) Lance Stroll (Aston Martin)

18) Valtteri Bottas (Kick Sauber)

19) Logan Sargeant (Williams)

20) Guanyu Zhou (Kick Sauber)