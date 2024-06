F1 Gp Austria oggi Sprint Race e qualifiche: dove vederle in diretta tv (Sky, Now e Tv8)

Giornata intensa al Red Bull Ring. Oggi, sabato 29 giugno, i piloti di F1 saranno impegnati nella Sprint Race, la prima in Europa in questa stagione, e nelle prove ufficiali del Gran Premio dell'Austria.

Max Verstappen partirà davanti a tutti e avràal suo fianco Lando Norris. Seconda fila per Piastri e Russell, terza fila per Sainz e Hamilton. Leclerc, nuovamente condizionato da un problema, parte dalla quinta fila in decima posizione.

F1 oggi Gp Austria: gli orari di sabato 29 giugno

La Sprint Race del Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring, in programma alle ore 12, sarà trasmessa sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, diretta streaming su tv8.it, Sky Go e Now.

Le qualifiche per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio d'Austria, in programma alle ore 16, saranno trasmesse in chiaro su TV8 e per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, diretta streaming su tv8.it, Sky Go e Now.