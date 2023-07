F1 oggi Gp Austria: l'orario in differita su Tv8

Max Verstappen (Red Bull), vincitore della Sprint Race, partirà in pole position oggi, domenica 2 luglio, nel Gran Premio d'Austria. Al suo fianco ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc e dalla seconda fila scatteranno l'altra Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris, davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, quinto e all'Aston Martin di Lance Stroll, sesto.

Si muveranno dalla quarta fila Fernando Alonso (Aston Martin) e Nico Hulkenberg (Haas). 15esimo Sergio Perez (Red Bull) dopo i problemi nella qualifiche di venerdì dove gli è stato cancellato il miglior tempo per aver superato i track-limits.

Il messicano, secondo nella gara Sprint alle spalle del compagno di team Verstappen, è tra coloro che cercheranno una rimonta.

F1, Gp Austria: l'orario della differita

Il Gp d'Austria sarà trasmesso in diretta su Sky alle ore 15 (qui trovate tutti i dettagli). La corsa, per coloro che non posso seguirla in diretta sarà trasmessa in differita, in chiaro su Tv8 alle ore 19.