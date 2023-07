F1 oggi Gp Austria, sprint race: la diretta tv

Oggi, sabato 1 luglio, allo Spielberg è in programma la Gara Sprint del decimo Gp della stagione di Formula 1 2023, il Gran Premio dell'Austria. Il circuito di casa della Red Bull si caratterizza per il basso carico aerodinamico, per il rettilineo più lungo che misura 4,318 km e per la presenza di sole 10 curve.

La Sprint Race della durata di 24 giri sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Sky Sport Super (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213). La Sprint Race sarà trasmessa in differita in chiaro alle 19.05 su Tv8.

Qui di seguito trovate la griglia di partenza.

1) Verstappen (Red Bull) 1'04"440

2) Perez (Red Bull) 1'04"933

3) Norris (McLaren) 1'05"010

4) Hulkenberg (Haas) 1'05"084

5) Sainz (Ferrari) 1'05"136

6) Leclerc (Ferrari) 1'05"245

7) Alonso (Aston Martin) 1'05"258

8) Stroll (Aston Martin) 1'05"347

9) Ocon (Alpine) 1'05"366

10) Magnussen (Haas) 1'05"912

11) Albon (Williams) 1'06"152

12) Gasly (Alpine) 1'06"360

13) Tsunoda (AlphaTauri) 1'06"369

14) De Vries (AlphaTauri) 1'06"593

15) Russell (Mercedes) s.t.

16) Zhou (Alfa Romeo) 1'07"062

17) Piastri (McLaren) 1'07"106

18) Hamilton (Mercedes) 1'07"282

19) Bottas (Alfa Romeo) 1'07"291

20) Sargeant (Williams) 1'07"426