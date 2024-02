F1, oggi Gp Bahrain: gli orari e dove vederlo in diretta tv (Sky, Tv8 e NOW)

Il momento più atteso è arrivato per gli appassionati di F1. Sabato 2 marzo si disputa il Gran Premio del Bahrain, prima prova del Mondiale di F1. La corsa è di sabato, proprio come quella della settimana successiva in Arabia, per rispettare le festività islamiche che precedono il Ramadan.

Dopo l'antipasto delle prove libere, che si sono disputate giovedì 29 febbraio e hanno messo in evidenza un sostanziale equilibrio, i primi riscontri cronometrici più significativi, di quella che sarà una lunga stagione con ben 24 gare, li avremo a partire da sabato 1 marzo, quando sul tracciato di Sakhir si disputeranno le prove ufficiali.

Favorito d'obbligo il tre volte campione della Red Bull, Max Verstappen, che sarà il pilota da battere. La RB20, la nuova monoposto del team di Milton Keynes, progettata da Adrian Newey, si presenta nuovamente come la vettura di riferimento.

Gli altri team, in primis Ferrari, Mercedes e McLaren, sperano di aver progettato una vettura in grado di scalfire la leadership mostrata dal team austriaco negli ultimi anni.

A Maranello, dove si attende anche l'arrivo di Lewis Hamilton nel 2025, ci si augura che la SF-24 si riveli una vettura non soltanto bella, ma anche vincente e che possa combattere per un titolo piloti mancante ormai dal 2007, dal trionfo di Kimi Raikkonen e per il Mondiale Costruttori, che manca dal 2008.

F1 Gp Bahrain, Sakhir: gli orari in tv

Il Gp del Bahrain, sul tracciato di Sakhir, è trasmesso in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport F1 e in streaming su NOW e SkyGo. TV8 trasmetterà in differita le qualifiche e la gara.

Diretta: Sky, Now e SkyGo

Venerdì 1 marzo

prove Libere 3: ore 13:30

qualifiche: ore 17

Sabato 2 marzo

gara: ore 16

Differita: TV8 in chiaro