F1 oggi Gp Baku, orari in tv: dove vedere il Gp in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Si corre nel weekend a Baku il Gp dell’Azerbaigian, quarto appuntamento della stagione di F1 2023. Dopo un mese di pausa si riparte dalla leadership mostrata da Max Verstappen, al comando della classifica iridata con 69 punti, davanti al compagno di team, Sergio Perez (Red Bull). Fernando Alonso (Aston Martin), 45 punti, spera di continuare la sua serie di podi in quella che è una seconda giovinezza. In quarta posizione c'è Lewis Hamilton (Mercedes), a quota 38.

La Ferrari fa i conti con una classifica decisamente deficitaria. Carlos Sainz è 5° a quota 20 punti e Charles Leclerc 10° a 6 lunghezze.

F1 Gp Azerbaigian: la corsa sprint

L'attesa per questo appuntamento è particolarmente sentita per la prima delle 6 sprint race dell'anno, sabato 29 aprile. Ci sarà, inoltre, il debutto del nuovo format che prevede il venerdì mattina le Libere e al pomeriggio le qualifiche, divise in Q1, Q2 e Q3. L'assegnazione della pole, questa la principale novità, varrà sia per le statistiche che, soprattutto, per la griglia di partenza del GP di domenica. Per definire la griglia di partenza della Sprint Race del sabato, infatti, è stata introdotta una seconda sessione di qualifica che si terrà il sabato mattina al posto delle Libere.

Ci saranno tre segmenti Q1, Q2 e Q3 con 5 piloti eliminati al termine di ognuno. Il Q1 durerà 12 minuti, il Q2 durerà 10 minuti e il Q3 soltanto 8 minuti. Stabiliti anche dei precisi vincoli di mescola: nel Q1 e nel Q2 si dovranno infatti obbligatoriamente utilizzare gomme a mescola media mentre nel Q3 si dovranno per forza montare le gomme soft.

F1 Gp Azerbaigian: gli orari

Il Gp dell'Azerbaigian 2023 è trasmesso in diretta esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Now. Questi gli orari della diretta SKy e della differita Tv8.

Diretta su Sky e Now

Venerdì 28 aprile

ore 11:30: Prove Libere 1

ore 15: Qualifiche Gara

Sabato 29 aprile

ore 10.30: Qualifiche Sprint Race

ore 15.30: Sprint Race

Domenica 30 aprile

ore 13: GP Azerbaigian

Differita su Tv8

Venerdì 28 aprile

ore 22: qualifiche GP

Sabato 29 aprile

ore 17: qualifiche Sprint Race

ore 18.45: Sprint Race

Domenica 30 aprile