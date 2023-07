F1 oggi tv Gp Belgio 2023 a Spa: gli orari e dove vederlo in diretta (Sky, Now e Tv8) 

Sarà un weekend da non perdere per gli appassionati di Formula 1. In questo fine settimana si corre il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps e questa gara così attesa, l'ultima prima della pausa estiva, avrà anche la corsa-sprint al sabato.

Favorito d'obbligo Max Verstappen, sempre più vicino al suo terzo titolo iridato e con nuovi record nel mirino, come quello di Michael Schumacher che, nel 2002, chiuse la partita iridata, trionfando a Magny-Cours con sei gare di anticipo. Si profila un'altra interessante battaglia per il podio tra le McLaren, con Piastri e Norris in costante ascesa, Perez (Red Bull), che vorrà dimostrare, anche grazie al podio nel Gp d'Ungheria, di aver archiviato il periodo negativo, le Mercedes di Hamilton e Russell, la Ferrari di Leclerc e Sainz e le Aston Martin di Alonso e Stroll.

A Silverstone e all'Hungaroring le Rosse sono tornate lontane e serve un risultato importante sulla mitica pista di Spa-Francorshamps che dia morale, prima delle vacanze di un mese che precederanno il ritorno in pista per il Gran Premio d'Olanda, domenica 27 agosto e per il Gran Premio d'Italia, a Monza, domenica 3 settembre.

F1, Gp Belgio: gli orari

Il Gp del Belgio è trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport F1 e su Sky Sport Summer e in streaming su NOW e SkyGo. Su TV8 la differita delle qualifiche del venerdì, di Shootout Sprint e Sprint Race di sabato 29 luglio e la gara di domenica 30 luglio. Qui trovate il programma e gli orari in tv del Gran Premio del Belgio dalle prove libere, alle qualifiche, di venerdì 28 luglio, passando per la Sprint Shootout e la Sprint Race di sabato 29 luglio, fino al Gp del Belgio, domenica 30 luglio.

Diretta: Sky Sport, SkyGo e Now

Venerdì 28 luglio

ore 13:30-14:30 Prove Libere 1

ore 17-18 Qualifiche

Sabato 29 luglio

ore 12-12:44 Sprint Shootout

ore 16:30-17:30 Sprint Race

Domenica 30 luglio

ore 15 Gp Belgio

Differita, TV8

Venerdì 28 luglio

ore 22 Qualifiche

Sabato 29 luglio

ore 19 Sprint Shootout

ore 20 Sprint Race

Domenica 30 luglio