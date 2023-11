F1 oggi qualifiche Gp Brasile: gli orari e dove vederlo in diretta tv (Sky, Tv8 e NOW)

Torna in pista la F1 e in questo weekend si disputa il Gran Premio del Brasile. I piloti affronteranno uno dei tracciati più amati, quello di Interlagos, a San Paolo.

Max Verstappen e la Red Bull hanno già festeggiato i rispettivi titoli iridati, piloti e Costruttori, ma a 3 gare dalla fine è ancora accesa la lotta per il secondo posto che vede la battaglia tra Mercedes, Ferrari e McLaren. SuperMax, che in Messico ha conquistato il 51esimo successo della sua carriera, eguagliando Alain Prost, è nuovamente il favorito per la vittoria.

F1, Gp Brasile: gli orari in tv

Il Gran Premio del Brasile, a San Paolo, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su Now e SkyGo. TV8 trasmetterà in differita, in chiaro, le qualifiche del venerdì, le qualifiche shootout, la gara sprint del sabato e la gara della domenica.

Diretta - Sky Sport, SkyGo e Now

Venerdì 3 novembre

ore 15:30: Prove Libere 1

ore 19: Qualifiche

Sabato 4 novembre

ore 15: Qualifiche Shootout

ore 18:45: Warm Up

ore 19:30: Gara Sprint

Domenica 5 novembre

ore 18: Gara

Differita TV8

Venerdì 3 novembre

ore 22: qualifiche

Sabato 4 novembre

ore 19:30: Qualifiche Shootout

ore 21:30: Gara Sprint

Domenica 5 novembre