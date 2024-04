F1 oggi Gp Giappone 2024: a che ora la partenza della gara e dove vederla in diretta e in differita (Sky, Now e TV8)

Torna la F1 dopo una settimana di pausa. Nel weekend, da venerdì 5 a domenica 7 aprile, si corre il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento della stagione. Le prime due gare hanno visto il Gran Premio del Bahrain e il Gran Premio dell'Arabia Saudita hanno visto due doppiette Red Bull con le vittorie del tre volte campione del mondo Max Verstappen e i secondi posti di Sergio Perez.

In Australia, però, sul tracciato cittadino dell'Albert Park di Melbourne, è arrivata la risposta della Ferrari con la vittoria di Carlos Sainz, tornato al volante dopo essere stato costretto a saltare la gara di Jeddah per operarsi d'appendicite e con il secondo posto di Charles Leclerc. La Red Bull ha centrato soltanto un quinto posto con Perez, alle spalle delle Mclaren di Norris e Piastri. Max Verstappen è stato costretto a ritirarsi, dopo 4 giri, per un surriscaldamento ai freni, mentre era in seconda posizione alle spalle di Sainz.

La gara sul tracciato nipponico, che richiederà ai tifosi di essere ancora una volta mattinieri, è quindi particolarmente attesa soprattutto dalla Ferrari, che va a caccia di conferme della crescita della propria vettura e da Verstappen che ha già fame di riscatto. Per gli avversari della Red Bull non sarà facile visto che quella giapponese è una pista completamente diversa con carico aerodinamico medio-basso e dove gli pneumatici saranno messi particolarmente alla prova. Qui trovate gli orari per non perdervi nemmeno una delle emozioni in pista.

F1, Gp Giappone: gli orari e dove vederlo in tv

Il GP del Giappone andrà in onda in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Now e SkyGo. TV8 trasmetterà in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica.

1) Orari diretta (Sky Sport, SkyGo e Now)

Venerdì 5 aprile

ore 4:30: Prove Libere 1

ore 8: Prove Libere 2

Sabato 6 aprile

ore 4:30: Prove Libere 3

ore 8: Qualifiche

Domenica 7 aprile

ore 7: Gara

2) orari differita (TV8)

Sabato 6 aprile

ore 14: qualifiche

Domenica 7 aprile

ore 14: Gara

F1, Gp Giappone: la griglia di partenza

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. George Russell (Mercedes)

10. Yuki Tsunoda (RB)

11. Daniel Ricciardo (RB)

12. Nico Hulkenberg (Haas)

13. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

14. Alexander Albon (Williams)

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Guanyu Zhou (Kick Sauber)