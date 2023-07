F1 oggi Gp Gran Bretagna a Silverstone: l'orario in differita su TV8

Il Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di F1 2023 si correrà nel pomeriggio di oggi, domenica 9 luglio (qui trovate l'orario per seguire la corsa in diretta).

Max Verstappen, autore di un'altra ottima grande prestazione in qualifica, scatterà dalla pole position e avrà al suo fianco il sorprendente Lando Norris (McLaren) e alle sue spalle l'altra McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc, che precede il compagno di Scuderia Carlos Sainz che è in terza fila davanti a Russell (Mercedes), sesto e Hamilton (Mercedes), settimo.

F1, Gp Gran Bretagna: l'orario della differita

Il Gp di Gran Bretagna, per coloro che non potranno seguirlo in diretta, sarà trasmesso in differita in chiaro su TV8 alle ore 19.