F1 oggi tv Gp Italia a Monza: gli orari e dove vederlo in diretta (Sky, Now e Tv8)

Il primo weekend di settembre è arrivato e come da tradizione si corre il Gp d'Italia di F1 nel Tempio della velocità a Monza. Max Verstappen, a caccia della decima vittoria consecutiva con cui batterebbe il record di Sebastian Vettel, si presenta da favorito in Brianza, anche al 14esimo appuntamento del Mondiale 2023.

La Ferrari, che è reduce da una prestazione decisamente deludente nella gara della scorsa settimana in Olanda, dovrà provare a riscattarsi in casa, provando a puntare al podio. La concorrenza, però, sarà agguerrita a cominciare da Fernando Alonso (Aston Martin), galvanizzato dal risultato di Zandvoort, da Sergio Perez (Red Bull), che dispone della seconda vettura del team di Chris Horner, delle Mercedes di Hamilton e Russell, delle McLaren di Norris e Piastri.

In classifica piloti Verstapppen è saldamente al comando con 339 punti, un vantaggio abissale sul suo primo inseguitore, il compagno di team Sergio Perez, 201. A quota 168 Fernando Alonso (Aston Martin), davanti al rivale di sempre Lewis Hamilton (Mercedes), 156. In casa Ferrari, dopo il ritiro di Leclerc in Olanda, Sainz è davanti al collega monegasco, 102 punti contro 99 di Leclerc. Anche Russell (Mercedes) è a quota 99 e precede Norris (McLaren), 75 e Stroll (Aston Martin), 47.

Nella Classifica costruttori Red Bull è a 540, Mercedes a 255, Aston Martin a 215, Ferrari a 201, Alpine a 73.

F1, Gp Italia: gli orari di Monza in tv

Il Gran Premio d'Italia, a Monza, è trasmesso in diretta per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in streaming su Now e SkyGo e in chiaro su TV8 (qualifiche del sabato e gara).

Diretta - Sky Sport, SkyGo e Now

ore 9:40-10:25 F3 Prove Libere

ore 11:05-11:50 F2 Prove Libere

ore 13:30-14:30 F1 Prove Libere 1

ore 15:05-15:35 F3 Qualifiche

ore 16-16:30 F2 Qualifiche

ore 17-18 F1 Prove Libere 2

Sabato 2 settembre

ore 9:25 F3 Gara Sprint

ore 12:30-13:30 F1 Prove Libere 3

ore 14:15 F2 Gara Sprint

ore 16-17 F1 Qualifiche

Domenica 3 settembre

ore 08:15 F3 Feature Race

ore 09:55 F2 Feature Race

ore 15 F1 Gara

Diretta TV8

Sabato 2 settembre

ore 16 F1 Qualifiche

Domenica 3 settembre