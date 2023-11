F1, Gp Las Vegas: gli orari in tv e dove vederlo in tv (Sky e NOW)

Nuovo appuntamento nel weekend per gli appassionati di F1 che assisteranno a una delle novità più attese di questa stagione, il Gp di Las Vegas. I piloti si affronteranno su un tracciato inedito, che ha una lunghezza di 6,201 km, 17 curve, 11 a sinistra e sei a destra e si percorre in senso antiorario, snodandosi tra luoghi iconografici della "Città del Peccato", come il Caesars Palace, il Bellagio e il Venetian.

Max Verstappen, forte del suo terzo titolo iridato consecutivo, è il favorito numero 1 per la vittoria. Nel Mondiale Costruttori il titolo è già stato assegnato alla Red Bull. Si lotta per il secondo posto tra Mercedes, a 382 punti e Ferrari a 362. Tra i fattori che dovranno essere tenuti in considerazione ci sarà il freddo, visto che, durante questa corsa che si disputa in nottura, si prevedono temperature tra i 5 e i 10 gradi, con relative difficoltà nel portare in temperatura le gomme.

F1, Gp Las Vegas: gli orari in tv

Il Gp di Las Vegas, penultima prova in calendario nel Mondiale di F1 2023, è trasmesso in diretta per gli abbonati da Sky Sport e in streaming su NOW. TV8 in chiaro proporrà qualifiche e gara in differita.

Diretta - Sky Sport, SkyGo e Now

Venerdì 17 novembre

prove Libere 1: ore 5:30- 6:30

prove Libere 2: ore 9:00-10

Sabato 18 novembre

prove Libere 3: ore 5:30-6:30

qualifiche: ore 9:00-10

domenica 19 novembre

gara: ore 7

Differita TV8

Sabato 18 novembre

qualifiche: ore 11:45

Domenica 19 novembre

gara: ore 14