F1 oggi Gp Messico, gli orari e dove vederlo in diretta tv (Sky, Tv8 e Now)

Una nuova incandescente sfida attende il Circus di F1. Una settimana dopo il Gran Premio di Austin, Max Verstappen andrà a caccia dell'ennesima vittoria di questa stagione. Il suo principale rivale potrebbe essere il messicano Sergio Perez (Red Bull) che davanti al pubblico amico, sul circuito intitolato alla memoria dei fratelli Rodriguez, cercherà di sfoderare una grande gara in un'annata in cui non è riuscito a mettere in discussione lo strapotere del compagno di team, tre volte campione del mondo.

Il dominio della Red Bull è testimoniato dalla classifica piloti, dominata da Verstappen, che ha conquistato il titolo in Qatar e da titolo Costruttori, vinto dalla team austriaco già a Suzuka.

La lotta per il secondo posto nella classifica piloti, però, è decisamente più interessante e vede Perez a 240 punti, inseguito da Hamilton (Mercedes) a 201, Alonso (Aston Martin) a 183, Carlos Sainz (Ferrari), a 171, Lando Norris (McLaren) a 159, Charles Leclerc (Ferrari), a 151 e George Russell (Mercedes) a 143.

Nella classifica costruttori Mercedes, seconda, è a 344 punti, davanti alla Ferrari a 322, alla McLaren a 242 e alla Aston Martin a 236.

F1, Gp Messico: gli orari in tv

Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e in streaming su Now e SkyGo. Anche su TV8 saranno visibili in chiaro, in diretta, le qualifiche del sabato e la gara della domenica.

Diretta: Sky Sport, SkyGo e Now

Venerdì 27 ottobre

ore 20:30: prove libere 1

ore 24: prove Libere 2

Sabato 28 ottobre

ore 19:30: Prove Libere 3

ore 23: qualifiche

Domenica 29 ottobre

ore 21: gara

Diretta in chiaro, TV8

Sabato 28 ottobre

ore 23: qualifiche

Domenica 29 ottobre