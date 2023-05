F1 oggi Gp Miami, orari in tv: dove vedere il Gp in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Quinto appuntamento del Mondiale di F1 2023. Domenica 7 maggio si corre il Gp di Miami e il pubblico statunitense è nuovamente pronto per impazzire per la F1 divenuta sempre più popolare in questi ultimi anni anche a queste latitudini.

Quest'anno sono tre gli appuntamenti negli States in calendario con il Gp di Austin, domenica 22 ottobre e l'atteso debutto di quella che si annuncia come una pirotecnica Las Vegas, domenica 18 novembre. Max Verstappen si presenta al comando della classifica iridata con 93 punti, tallonato dal compagno di team Sergio Perez. Curiosità per vedere se proseguirà il duello interno in casa Red Bull.

Fernando Alonso, 60 punti, vuole dare continuità a quello che per lui è un ottimo inizio di stagione. In quarta posizione nella classifica piloti c'è Lewis Hamilton, 48 punti, davanti alle Ferrari di Carlos Sainz, 34 punti e Charles Leclerc. Il monegasco, però, a Baku è riuscito a trovare un primo riscatto in un inizio di stagione deludente condizionato dal rendimento e dalla scarsa affidabilità della Ferrari. Grazie a un supergiro ha conquistato la pole-position e ha ottenuto due podi nella corsa sprint e nella gara domenicale, dando una prima iniezione di fiducia al team di Maranello.

F1, Gp Miami: gli orari in tv

I piloti si sfideranno sul tracciato cittadino di 5.410 metri con 19 curve vicinissimo all’Hard Rock Stadium. Lo scorso anno a vincere la prima edizione del Gp di Miami fu Max Verstappen che partirà nuovamente con i favori del pronostico.

Dopo il weekend con sprint race in Azerbaigian si torna al programma di gara con le qualifiche al sabato. Qui trovate gli orari in tv. Il Gp di Miami sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW e in differita su Tv8.

Venerdì 5 maggio, Prove Libere 1: 20:30 - 21:30; Prove Libere 2: 23:30 - 00:30

Sabato 6 maggio, Prove Libere 3: 18:30 - 19:30; qualifiche: 22:00 - 23:00

Domenica 7 maggio, gara: 21:30

Differite TV8