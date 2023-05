F1 oggi Gp Monaco, orari in tv: dove vedere il Gp in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Appuntamento imperdibile per gli amanti della F1. Dopo l'annullamento del Gran Premio dell'Emilia Romagna, la Formula 1 torna in pista nel weekend per il Gran Premio di Monaco.

Si prevede una nuova battaglia tra il due volte campione del mondo Max Verstappen (Red Bull), che è al comando con 119 lunghezze e il suo compagno di squadra, Sergio Perez, l'unico che al momento dispone della monoposto per poterlo sfidare ad armi pari.

In terza posizione punta a dare continuità ai suoi risultati da podio, Fernando Alonso (Aston Martin), 75 punti. Occhi puntati su Charles Leclerc che gioca in casa nel suo Principato e vuole rompere quella che è una vera e propria maledizione. Sinora il suo miglior risultato sul tracciato casalingo è un 4° posto, nonostante due pole position che avevano fatto sognare i tifosi della Ferrari.

Interessante il duello con l'altro pilota Ferrari, Carlos Sainz e con le Mercedes di Hamilton e Russell. Leclerc e Hamilton, inoltre, si sfideranno per la prima volta in pista dopo la clamorosa bomba di mercato, lanciata dal Daily Mail, che parla di un possibile scambio, con la Rossa disposta a sborsare 40 milioni di sterline all'anno pur di ingaggiare il pilota inglese dal 2024.

F1, Gp Monaco: gli orari in tv

I piloti sono pronti a sfidarsi sul tracciato di 3.340 km che fa parte della storia della F1. La prima curva a Santa Devota, il sinistro-destro al Casinò, la curva del Mirabeau, la Virage-Fairmont, il tunnel, la curva del Tabaccaio e le Piscine anno dopo anno hanno contribuito a far entrare questa gara nella leggenda. Una pista dove è difficilissimo sorpassare e dove saranno pertanto fondamentali le qualifiche e la strategia.

Il Gp di Monaco viene trasmesso in diretta sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport F1 e in streaming su Now e SkyGo. In chiaro su Tv8 sono visibili le qualifiche, sabato 27 maggio e la gara, domenica 28 maggio. Qui trovate gli orari in tv.

F1 Gp Monaco, diretta: Sky Sport, SkyGo e Now

venerdì 26 maggio

ore 13:30-14:30: Prove Libere 1

ore 17-18: Prove Libere 2

sabato 27 maggio

ore 12:30-13:30: Prove Libere 3

ore 16- 17: Qualifiche

domenica 28 maggio

ore 15: Gara

F1, Gp Monaco, differita: TV8

Sabato 27 maggio

ore 18:30 - 19:30 Qualifiche

domenica 28 maggio