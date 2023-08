Le vacanze per i piloti sono finite ed è arrivato il momento di tornare in pista. Nel weekend riparte il campionato di F1 con il tredicesimo appuntamento della stagione con il Gp d'Olanda sul tracciato di Zandvoort. Sulla pista di casa, Max Verstappen 'Il Cannibale' andrà a caccia del suo 11esimo successo stagionale. Sarebbe la sua terza vittoria casalinga su una pista dove ha già vinto nel 2021 e nel 2022.

Il due volte campione del mondo è lanciatissimo per il suo terzo titolo. La Red Bull osserverà con grande attenzione i risultati del suo secondo pilota, Sergio Perez, reduce da alcune prestazioni in qualifica decisamente poco brillanti. Vogliono offrire conferme di crescita anche la Ferrari, la Mercedes e la McLaren.

A Maranello, dopo il terzo posto di Leclerc a Spa, nel Gran Premio del Belgio, ci si augura una gara consistente, anche da parte di Carlos Sainz, in vista del Gran Premio d'Italia in programma domenica 3 settembre a Monza. Quella di domenica 27 agosto sarà una corsa particolarmente importante anche per la Classifica Costruttori. La Red Bull è saldamente al comando con 503 punti, ma la lotta per il secondo posto è particolarmente accesa e vede coinvolte la Mercedes, 247, la Aston Martin, 196, la Ferrari, a 101 e la McLaren, a 103.

F1, orari Gp Olanda: dove vederlo in diretta e differita (Sky e TV8)

Il Gp d'Olanda è trasmesso in diretta per gli abbonati da Sky Sport (Sky Sport F1) e in streaming su Now e SkyGo. TV8, in differita in chiaro, trasmetterà le qualifiche del sabato e la gara della domenica. Qui trovate il palinsesto del weekend.

Diretta (Sky Sport, SkyGo e Now)

ore 12:30-13:30 F1 Prove Libere 1

ore 16-17:00 F1 Prove Libere 2

Sabato 26 agosto

ore 11:30-12:30 F1 Prove Libere 3

ore 15-16 F1 Qualifiche

Domenica 27 agosto

ore 15 F1 Gara

Differita (TV8)

Sabato 26 agosto

ore 21 F1 Qualifiche

Domenica 27 agosto