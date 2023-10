F1 Gp Qatar 2023: gli orari e dove vederlo in diretta (Sky, Now e Tv8)

Torna la F1 dopo due settimane di attesa. Nel weekend si corre il 17esimo appuntamento della stagione, il Gran Premio del Qatar con il Circus che torna sul tracciato di Lusail a due anni di distanza.

Dopo la vittoria a Suzuka, con cui ha ripreso il filo vincente che era stato interrotto dalla Ferrari di Carlos Sainz a Singapore, Max Verstappen, sempre più vicino al titolo, è nuovamente il favorito.

C'è, però, molta curiosità per vedere la battaglia tra Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin, le inseguitrici della Red Bull campione del mondo, su una pista che, con le sue 16 curve, sarà davvero impegnativa per i piloti.

In questo appuntamento ci sarà il ritorno del formato sprint con le qualifiche al venerdì. Qui trovate gli orari per non perdere nessuna delle emozioni in pista.

F1, Gp Qatar: gli orari in tv

Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta per gli abbonati da Sky Sport e in streaming su Now e SkyGo. TV8 manderà in onda le qualifiche, la sprint race e la gara in differita.

Diretta - Sky Sport, SkyGo e Now

Venerdì 6 ottobre

ore 15:30 - F1 Prove Libere 1

ore 19 - F1 Qualifiche

Sabato 7 ottobre

ore 9:55 - Sprint Race F3

ore 15 - F1 Qualifiche Shootout

ore 19:30 - F1 Sprint Race

Domenica 8 ottobre

ore 19: F1 Gara

Differita - TV8

Venerdì 6 ottobre

ore 22 - F1 Qualifiche

Sabato 7 ottobre

ore 19:30 - F1 Qualifiche Shootout

ore 21:30 - F1 Sprint Race

Domenica 8 ottobre