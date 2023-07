F1 Silverstone gli orari in tv: dove vederla in diretta (Sky e NOW)

Si disputa in questo weekend il decimo appuntamento del Mondiale di F1 2023. Dopo la sprint Race austriaca si torna al format tradizionale con qualifiche e gara.

Max Verstappen 'il Cannibale' andrà a caccia di un altro successo, le Ferrari sperano di proseguire sull'onda dei recenti miglioramenti. L'olandese ha sinora vinto 7 dei 9 Gp disputati e ha una striscia di 5 vittorie consecutive

Riflettori puntati sui piloti britannici, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton (Mercedes), il suo compagno di squadra, George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren), nella loro gara di casa.

F1, Gp Silverstone: la diretta tv

Il Gp di Gran Bretagna a Silverstone sarà in diretta sui canali Sky, Sky Sport F1 e su Sky Sport Summer e in streaming su Now e SkyGo. Le qualifiche e la gara saranno trasmesse in differita in chiaro su Tv8. Qui trovate gli orari.

Diretta: Sky Sport, SkyGo e Now

Sabato 8 luglio

ore 12:30-13:30 Prove Libere 3

ore 16-17 Qualifiche

Domenica 9 luglio

ore 16 Gara

Differita, TV8

