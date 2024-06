F1 oggi Gp Spagna 2024: dove vederlo in diretta e in differita (Sky, Tv8 e Now)

Ritorna nel weekend la F1 con il Gran Premio di Spagna, a Barcellona, sul tracciato del Montmelò. Max Verstappen (Red Bull), vincitore in Canada, presenta da leader al decimo appuntamento della stagione con 194 punti, +56 su Leclerc che è a 138. Il pilota monegasco della Ferrari dopo la vittoria in casa nel Principato è stato costretto al ritiro nell'ultimo Gp in Canada.

Stessa sorte è toccata al compagno di team lo spagnolo Carlos Sainz, quanto in classifica con 108 punti, davanti all'altro pilota Red Bull, il messicano Sergio Perez, 107, che si è ritirato anche lui a Montreal e deve anche scontare tre posizioni di penalità sulla griglia di partenza per aver continuato a circolare con la vettura danneggiata.

In Spagna, su una pista che evidenzia pregi e difetti delle monoposto, saranno osservate speciali le McLaren che hanno ottenuto ottimi risultati in questa stagione e la Mercedes che tra i Big è il team in maggior affanno.

Lando Norrris, che a Miami ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera, è terzo con 131 punti, mentre il compagno di team Oscar Piastri (McLaren) è sesto a quota 81.

George Russell e Lewis Hamilton, dopo il terzo e il quarto posto di Montreal, il loro miglior risultato stagionale, sperano di ottenere altri punti preziosi anche se molto difficilmente potranno contare su una gara anomala, condizionata da meteo, strategie e ritiri, come quella canadese.

Nel campionato costruttori la Red Bull è al comando con 301 punti, davanti a Ferrari a 252, McLaren a 212, Mercedes a 124.

F1, Gp Spagna 2024: dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Spagna 2024 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now e SkyGo. TV8 trasmetterà in differita in chiaro le qualifiche e il Gp.

Venerdì 21 giugno, diretta su Sky (streaming su Now)

13:30: Prove Libere 1

17:00: Prove Libere 2

Sabato 22 giugno, diretta su Sky

12:30: Prove Libere 3

16:00: Qualifiche

Differita su Tv8

18.30: Qualifiche

Domenica 23 giugno, diretta su Sky

15:00: gara F1

Differita su Tv8

18.00: Gara

F1, Gp Spagna: la griglia di partenza

1) Lando Norris (McLaren)

2) Max Verstappen (Red Bull)

3) Lewis Hamilton (Mercedes)

4) George Russell (Mercedes)

5) Charles Leclerc (Ferrari)

6) Carlos Sainz (Ferrari)

7) Pierre Gasly (Alpine)

8) Esteban Ocon (Oscar Piastri)

9) Oscar Piastri (McLaren)

10) Fernando Alonso (Aston Martin)

11) Sergio Perez (Red Bull)

12) Valtteri Bottas (Kick Sauber)

13) Nico Hulkenberg (Haas)

14) Lance Stroll (Aston Martin)

15) Guanyu Zhou (Kick Sauber)

16) Kevin Magnussen (Haas)

17) Yuki Tsunoda (RB)

18) Daniel Ricciardo (RB)

19) Alexander Albon (Williams)

20) Logan Sargeant (Williams)