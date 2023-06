F1 oggi Gp Spagna orari in tv: dove vederlo in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Settimo appuntamento del Mondiale di F1. Si corre il Gp di Spagna al Montmelò, uno degli appuntamenti classici del calendario iridato. Favorito d'obbligo Max Verstappen (Red Bull) che a Montecarlo ha vinto con autorevolezza, dopo un giro straordinario in qualifica.

Dopo la prestazione ‘Monstre’ nel Principato, che conferma il suo eccezionale inizio di stagione, il mai domo Fernando Alonso (Aston Martin) andrà a caccia del podio, sognando addirittura un successo davanti al pubblico di casa.

A caccia di conferme anche Esteban Ocon (Alpine) che una settimana fa, sul tracciato monegasco, ha centrato uno strepitoso podio con la sua Alpine.

Le Ferrari di Leclerc e Sainz e le Mercedes di Hamilton e Russell andranno a caccia di importanti segnali di crescita e attendono dalla pista un giudizio confortante sulle novità tecniche introdotte per l’occasione sulle rispettive monoposto.

Sergio Perez (Red Bull), dopo il pesante errore che l’ha allontanato dalla lotta mondiale, invece, ha assoluto bisogno di riscatto che ha solo un significato: tornare a lottare con Max.

F1, Gp Spagna: gli orari in tv

Il GP di Spagna verrà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport F1, le qualifiche e la gara saranno in chiaro anche sul canale TV8 del digitale terrestre e in streaming su Now e SkyGo.

Venerdì 2 giugno

Libere 1, dalle 13:30 alle 14:30

Libere 2, dalle 17 alle 18

Sabato 3 giugno

Libere 3, dalle 12:30 alle 13:30

Qualifiche: dalle 16 alle 17

Domenica 4 giugno