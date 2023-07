F1 Gp Ungheria 2023: gli orari in tv e in diretta (Sky, Now e TV8)

Torna in pista nel weekend la F1 per il Gp d'Ungheria 2023 sul tracciato dell'Hungaroring, l'undicesima prova in calendario. Curiosità per il debutto del nuovo format delle qualifiche, con mescola dura obbligatoria in Q1, media in Q2 e con l'uso delle soft, le gomme più prestazionali sul giro secco, consentito soltanto nella decisiva Q3.

Occhi puntati anche sul ritorno di Daniel Ricciardo, al volante della Alpha Tauri che ha appiedato, dopo dieci gare, Nyck De Vries. Il favorito d'obbligo è Max Verstappen (Red Bull), mentre le Ferrari sono chiamate ancora una volta a reagire dopo la deludente prestazione offerta in gara a Silverstone.

Sarà molto interessante e tutta da seguire anche la gara della McLaren che andrà a caccia di una conferma dopo gli ottimi risultati ottenuti sul suolo inglese.

F1, Gp Ungheria: gli orari della diretta tv

Il GP di Ungheria andrà in onda in diretta, per gli abbonati, su Sky Sport F1 e in streaming su NOW e SkyGO. Anche TV8 trasmetterà qualifiche e gara in chiaro. Qui trovate gli orari:

Gp Ungheria, orari diretta (Sky, Now)

Venerdì 21 luglio

ore 13:30-14:30 Prove Libere 1

ore 17-18 Prove Libere 2

Sabato 22 luglio

ore 12:30-13:30 Prove Libere 3

ore 16-17 Qualifiche

Domenica 23 luglio

ore 15 Gara

Gp Ungheria, orari diretta in chiaro (TV8)

Sabato 22 luglio

ore 16-17 Qualifiche

Domenica 23 luglio