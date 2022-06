F1 oggi in tv: dove vedere il Gp del Canada in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Un altro appuntamento da non perdere per gli appassionati di F1. Questa settima dopo due anni di pandemia si corre il Gran Premio del Canada, la nona prova della stagione 2022. Sulla pista di Montreal, che da sempre riserva grandi emozioni e colpi di scena, la Ferrari è chiamata al riscatto dopo la grande delusione di Baku con entrambe le vetture che si sono ritirate.

Verstappen grazie ai problemi di Leclerc ha consolidato la sua leadership nel mondiale piloti ed è al comando con 150 punti e ha 20 punti di vantaggio su Sergio Perez (Red Bull), il suo compagno di squadra, più volte invitato dal team al ruolo di scudiero.

Il pilota monegasco, dopo un inizio di stagione esaltante ha pagato caro le ultime gare come il pasticcio ai box di Montecarlo e il ritiro per il problema al motore a Barcellona. Il pilota monegasco ha 116 punti ed è in terza posizione, seguito da Russell (Mercedes), a quota 99, che precede Carlos Sainz (Ferrari) che ha 83 punti.

In questa settimana Lewis Hamilton, dopo i problemi alla schiena per il purpoising a Baku, sarà un osservato speciale. Il sette volte campione del mondo, complici i problemi della sua vettura, sta vivendo una stagione difficile ed è sesto nel Mondiale con 62 punti

F1 oggi in tv Gp Canada: gli orari

Ecco gli orari per seguire le qualifiche e il Gran Premio del Canada (70 giri) in diretta e in differita.

sabato 18 giugno

qualifiche ore 22:00 - 23:00 (diretta su Sky Sport F1, differita in chiaro su Tv8 alle ore 23.30)

domenica 19 giugno