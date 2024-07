F1 oggi Silverstone 2024, gli orari in tv: dove vedere le qualifiche e la gara in diretta e in differita (Sky, Tv8 e Now)

Sarà un altro weekend di gara per gli appassionati di F1. A Silverstone si corre il Gran Premio di Gran Bretagna, la decima prova della stagione, un appuntamento che si disputa a soli sette giorni di distanza dal Gran Premio d'Austria dove non sono mancate le polemiche per l'incidente che nelle fasi conclusive della gara ha visto Verstapppen (Red Bull) e Norris (McLaren) autoeliminarsi, spalando le porte alla vittoria di George Russell (Mercedes).

Verstappen resta sempre saldamente al comando della classifica con 237 punti contro i 156 di Norris, in seconda posizione, davanti ai Ferraristi, Charles Leclerc, a 150 e Carlos Sainz a 135.

Nella classifica costruttori la Red Bull è al comando con 355 punti davanti alla Ferrari a 291, alla McLaren a 268 e alla Mercedes a 196 punti.

La Ferrari ha portato in pista gli aggiornamenti per la SF-24 e spera di ridurre il gap anche se Red Bull e McLaren appaiono al momento decisamente superiori.

F1 Gp Silverstone 2024: gli orari e dove vederlo in diretta tv

Il decimo appuntamento del mondiale di F1 2024, il Gran Premio di Bretagna sul tracciato di Silverstone, sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, mentre su TV8 le qualifiche e la gara saranno trasmesse in differita.

1) Sabato 6 luglio 2024

Diretta, Sky Sport e NOW

Prove libere 3: ore 12:30

Warm Up: ore 15:15

Qualifiche: ore 16

2) Domenica 7 luglio

Diretta, Sky Sport e NOW