F1 Gp Abu Dhabi 2022: dove vederlo in diretta e in differita (Sky e Tv8)

La F1 si prepara a vivere nel weekend l'ultimo atto della stagione 2022. Un anno fa sul circuito di Yas Marina Max Verstappen si laureò, tra spettacolo e polemiche, per la prima volta in carriera campione del mondo di F1. Il duello finale con Lewis Hamilton catalizzò l'attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo e ancora oggi è oggetto di discussioni.

Il pilota olandese della Red Bull, intanto, quest'anno ha conquistato il secondo titolo iridato in Giappone e la Red Bull ha trionfato tra i costruttori. Nell'appuntamento finale, il Gp di Abu Dhabi 2022, saranno in palio la seconda posizione nella classifica piloti, che vede Perez (Red Bull) e Leclerc (Ferrari) appaiati a pari punteggio e in quella Costruttori, con la Ferrari che deve difendere i 19 punti di vantaggio da una Mercedes che è reduce da una strepitosa doppietta in Brasile.

George Russell ha conquistato il primo successo in carriera e anche Hamilton ha dato davvero tutto per ottenere un'agognata vittoria. Da quando corre in F1, nel 2007, Lewis ha sempre chiuso l'anno vantando almeno un successo. I motivi d'interesse non mancano: saranno 58 giri finali tutti da seguire.

F1, Gp Abu Dhabi: gli orari in tv (diretta Sky, differita TV8)

venerdì 18 novembre

11:00 Prove Libere 1 (Sky Sport F1)

14:00 Prove Libere 2 (Sky Sport F1)

sabato 19 novembre

11:30 Prove Libere 3 (Sky Sport F1)

15:00 Qualifiche (diretta Sky Sport F1, differita Tv8 alle ore 18.30)

domenica 20 novembre