Formula 1, Gp d'Australia oggi in tv: dove vedere la gara in diretta

Domenica 10 aprile la F1 torna all’Albert Park di Melbourne per il Gran Premio d’Australia. Una domenica attesissima dopo due anni di pandemia con i piloti che finalmente torneranno a sfidarsi sulla pista che per anni ha ospitato la gara inaugurale del campionato.

La gara all'Albert Park di Melbourne, infatti, è una classica del calendario ed è presente sin dalla stagione 1996. Il tracciato, che misura 5.303 metri, presenta una sostanziale novità, la chicane della curva 9 e 10 è stata rimossa per creare una nuova zona Drs e favorire i sorpassi.

Dopo le prime due gare del campionato c'è grande entusiasmo per lo spettacolo che si è visto in pista e per la ritrovata competitività della Ferrari. In testa alla classifica c’è Charles Leclerc con 45 punti, grazie alla vittoria nel Gran Premio del Bahrain e al secondo posto in Arabia Saudita.

In seconda posizione nel Mondiale c’è l’altro Ferrarista Carlos Sainz con 33 punti grazie al secondo posto in Bahrain, dove la Ferrari ha messo a segno una fantastica doppietta nella gara inaugurale e al terzo posto a Gedda, dove a trionfare è stato Max Verstappen (Red Bull), il campione del mondo in carica che ora insegue a 25 lunghezze.

Il Gran Premio d’Australia si annuncia molto interessante, qui abbiamo individuato 5 motivi di interesse.

F1 oggi in tv Gp Australia: orari diretta e differita

Il Gran Premio d'Australia vedrà i piloti confrontarsi sulla distanza di 58 giri per un totale di 307 chilometri. Tutti, a cominciare dai bookmaker, si aspettano un nuovo duello tra Verstappen e Hamilton. Per la prima volta dopo un paio di anni gli appassionati dovranno puntare la sveglia presto per non perdersi lo spettacolo della F1. Qui trovate gli orari in tv partendo dalla certezza che lo spettacolo non mancherà.

Le qualifiche si disputeranno alle ore 08.00, mentre la gara inizierà alle 07.00 ora italiana.