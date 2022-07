F1 oggi in tv: dove vedere il Gp d'Austria in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Il Mondiale di F1 non si ferma e, dopo l’emozionante gara della scorsa settimana a Silverstone, propone subito un nuovo imperdibile appuntamento. In questo fine settimana si disputa il Gran Premio d’Austria sul tracciato di Zeltweg, l’undicesima prova del Mondiale di F1 2022.

Dopo il successo di Carlos Sainz nell’ultimo Gp, la Ferrari spera di cogliere un altro successo. A Maranello devono rispondere, inoltre, alle recenti polemiche per la strategia adottata nei confronti di Leclerc, soltanto quarto in Gran Bretagna. Vincere in Austria non sarà facile per il Cavallino visto che è un tracciato tradizionalmente favorevole alle Red Bull. Anche la Mercedes, inoltre, è apparsa in crescita.

F1 oggi in tv Gp Austria: gli orari

Il Gran Premio d'Austria sarà tutto da seguire. Sabato 9 luglio tornerà, inoltre, la sprint race che deciderà la griglia di partenza alle ore 16.30. La gara, domenica 10 luglio, partirà alle ore 15.00.

Sabato 8 luglio (Gara Sprint Gp Austria)

diretta Sky: 16.30

differita Tv8: 18.30

Domenica 8 luglio (Gp d’Austria)