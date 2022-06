F1 oggi in tv: dove vedere il Gp dell'Azerbaigian in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Tutto è pronto a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, l'ottava prova del Mondiale di F1. I 51 giri sul tracciato cittadino di Baku promettono grande spettacolo. In questa gara nel recente passato non sono mai mancate le emozioni e i colpi di scena: per questo ci sono tutte le premesse per assistere a un'ulteriore evoluzione del duello tra Verstappen e Leclerc e tra la Ferrari e la Red Bull.

Verstappen, approfittando del problema al turbo di Leclerc a Barcellona e del pasticcio ai box di Montecarlo, è in testa al Mondiale con 125 punti, tallonato da Leclerc 116. Alle spalle dei due c'è il redivivo Sergio Perez che ha portato alla Red Bull 110 punti, dimostrando sul campo quanto sia sempre più a suo agio alla guida della monoposto di Milton Keynes.

Il pilota messicano, che ha conquistato il successo a Montecarlo, è in terza posizione nella classifica piloti davanti a George Russell (Mercedes), quarto con 83 punti, che precede per un punto il ferrarista Carlos Sainz, a quota 83. Hamilton (Mercedes), reduce da un inizio di stagione non esaltante, ha 50 punti e non vede l'ora di tornare a lottare per le posizioni che contano.

F1 oggi in tv Gp Azerbaigian: gli orari in tv

I piloti oggi, sabato 11 giugno, si sfideranno nelle qualifiche del Gp dell'Azerbaigian. Domani, domenica 12 giugno, è in programma la gara. Qui trovate gli orari in tv per seguire gli appuntamenti in diretta per gli abbonati su Sky e in differita su Tv8.

sabato 11 giugno

qualifiche: ore 16:00-17:00 (Diretta su Sky, differita su Tv8 ore 18.30);

domenica 12 giugno