F1 oggi in tv, Gp Brasile: orari diretta Sky e differita Tv8

Riparte dal Sudamerica lo spettacolo della F1. A quattro gare dalla conclusione di questo avvincente campionato ogni punto sarà decisivo per la sfida iridata che vede la lotta tra Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton. Dopo la gara a Città del messico il pilota olandese ha 19 punti di vantaggio a quattro gare dalla conclusione.

Il sette volte campione del mondo deve assolutamente riuscire a reagire invertendo il trend che vede il suo rivale al primo posto negli ultimi Gp.

La battaglia tra Mercedes e Red Bull è combattutissima anche nel Mondiale Costruttori. Il team di Toto Wolff ha soltanto 1 punto di vantaggio sulla Red Bull. La Ferrari, dopo il Gran Premio del Messico, vuole rafforzare la terza posizione nel mondiale Costruttori dove ha 268,5 punti contro i 255 della McLaren. Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano in una buona prova per chiudere al meglio la stagione.

A Interlagos verranno percorsi 71 giri per percorrere la distanza di 305,91 km. Si tratta di un circuito da alto carico aerodinamico, per la parte guidata e le curve lente, ma ci sono molti saliscendi e tratti dove si raggiungono velocità di punta elevata. Si tratta di un tracciato impegnativo dove il cambio è particolarmente sollecitato.

Il Gp del Brasile, su una pista storica come quella di Interlagos che da sempre regala avvincenti battaglie, offrirà agli appassionati la terza e ultima qualifica sprint dell'anno.

Sarà Sky a trasmettere per gli abbonati, in diretta, sia le sessioni di prove libere, che la Sprint Race e la gara di domenica. Tv8 trasmetterà in chiaro, in differita, la Sprint Race e la gara.

F1 oggi in tv, Interlagos: gli orari Sky e Tv8

Il Gran Premio del Brasile, la diciannovesima prova del Mondiale di F1, si svolgerà a Interlagos dal venerdì 12 a domenica 14 novembre. Ci saranno due sessioni di prove libere, la FP1 al venerdì e la FP2 al sabato).

Sabato 13 novembre si svolgerà la gara sprint per comporre la griglia di partenza. Domenica la gara inizierà alle ore 18. Qui trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni del weekend.