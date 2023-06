F1 oggi Gp Canada, gli orari in tv: dove vederlo in diretta e in differita (Sky e Tv)

Ottavo appuntamento della stagione per la F1. Domenica 18 giugno, a Montreal, sul tracciato dedicato a Gilles Villeneuve, si corre il Gran Premio del Canada.

Il due volte campione del mondo Max Verstappen (Red Bull) si presenta all'appuntamento con 170 punti, contro i 117 del compagno di team Sergio Perez (Red Bull) e i 99 di Fernando Alonso (Aston Martin).

In quarta e quinta posizione le Mercedes di Lewis Hamilton, 87 lunghezze e George Russell, 65 punti, a cui seguono le Ferrari di Carlos Sainz, a quota 58 e Charles Leclerc, che ha totalizzato sinora in una stagione sin qui deludente 42 punti iridati.

La Red Bull è saldamente al comando del Mondiale Costruttori con 287 lunghezze, davanti ad Aston Martin, 152, Mercedes 134, Ferrari 100, Alpine 40 e McLaren 17.

F1 Gp Canada 2023, gli orari in tv

Il Gran Premio del Canada, sul tracciato di Montreal, è uno degli appuntamenti più amati in calendario.

L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky (Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K) e in streaming su Now e SkyGo e in differita sul TV8 che trasmetterà le qualifiche del sabato e la gara della domenica. Qui trovate gli orari per non perdervi nessuna delle emozioni in pista.

Programmazione Sky Sport, SkyGo e Now (Diretta)

Venerdì 16 giugno

ore 19.30: prove libere 1

ore 23: prove libere 2

Sabato 17 giugno

ore 18.30: Prove libere 3

ore 22: Qualifiche

domenica 18 giugno

ore 20: Gara

Programmazione TV8 (Differita)

sabato 17 giugno

ore 23:30: qualifiche

domenica 18 giugno