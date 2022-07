F1 oggi in tv: dove vedere il Gp di Gran Bretagna in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Torna la F1 in questo fine settimana. Domenica 3 luglio si corre a Silverstone il Gran Premio di Gran Bretagna, la decima prova del Mondiale di F1.

Dopo il successo ottenuto in Canada, domenica 19 giugno, Max Verstappen è al comando della classifica iridata con 175 lunghezze, davanti al compagno di team Sergio Perez (Red Bull), Le Ferrari inseguono con Charles Leclerc, 126 punti e Carlos Sainz a quota 102. Davanti al pilota spagnolo c'è George Russell (Mercedes), che con 111 punti è stato protagonista di un inizio di stagione migliore rispetto a quello di Lewis Hamilton, 77 punti raccolti sinora, che sta pagando maggiormente le difficoltà della sua monoposto.

Il sette volte iridato, però, a Montreal è ritornato sul podio, il secondo podio stagionale, grazie a un terzo posto dal sapore speciale, arrivando solitario alle spalle di un Carlos Sainz che fino all'ultimo ha provato a battere Verstappen. Leclerc, partito dal fondo dopo aver cambiato la power-unit, si è reso protagonista di una bellissima rimonta fino alla quinta posizione.

F1 oggi in tv Gp Gran Bretagna: gli orari

Il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone ha dunque tutte le premesse per essere una gara avvincente. Si corre nello storico tracciato dove nel 1950 si impose Nino Farina su Alfa Romeo. La pista ha subito delle modifiche negli ultimi 10 anni, ma resta un tracciato dove a curvoni veloci si alternano tratti più lenti, rivelandosi da sempre una sfida impegnativa per il carico aerodinamico e il bilanciamento delle vetture.

Ecco gli orari per seguire le qualifiche e il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone in diretta e in differita.

Sabato 2 luglio (Qualifiche Gp Gran Bretagna)

diretta Sky: 16-17

differita Tv8: 19.45

Domenica 3 luglio (Gran Premio Gran Bretagna)