F1 oggi in tv: dove vedere il Gp di Ungheria in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Torna la F1 nel weekend con il Gran Premio d'Ungheria, il tredicesimo appuntamento della stagione. Si corre all'Hungaroring, tracciato lento che si caratterizza per le molte curve che rendono difficili i sorpassi.

I favori del pronostico sono per Max Verstappen, saldamente al comando del campionato, a caccia del terzo successo consecutivo sul tracciato magiaro.

Tra i suoi principali avversari secondo i bookie ci sono le McLaren di Norris e Piastri, le Ferrari di Leclerc e Sainz e le Mercedes di Russell ed Hamilton, galvanizzato dal ritorno alla vittoria dopo il successo della gara precedente, il suo Gran Premio di casa, a Silverstone.

F1 oggi in tv Gp Ungheria: gli orari in tv e la diretta

Il Gran Premio d’Ungheria sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky e in differita su Tv8.

Sabato 20 luglio, qualifiche Gran Premio d'Ungheria

diretta Sky: ore 16

differita Tv8: ore 18:30

Domenica 21 luglio, Gp Ungheria