Formula 1, Gp Imola oggi in tv: dove vedere la sprint race in diretta

Tutto è pronto a Imola per un’altra imperdibile giornata. Le prime emozioni del weekend per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sono già arrivate nella giornata di venerdì 22 aprile con la pole position conquistata da Max Verstappen (Red Bull) che in Q3 è riuscito ad avere la meglio su Charles Leclerc (Ferrari).

I due duellanti di questo inizio di stagione sono pronti a darsi battaglia sin dalla corsa sprint. In palio nei 100 km di oggi ci sono gli 8 punti per il vincitore (la sprint assegna così i punti, a scalare fino all’ottavo posto che conquista un punto) e la pole position nella griglia di partenza nella corsa di domenica 24 aprile, che assegnerà 25 punti.

I piloti dovranno quindi tenere ben presente la voglia di prendere punti sin dal sabato, unita alla necessità di non commettere errori in vista della gara che si correrà il giorno successivo.

In seconda fila oggi scatteranno Lando Norris (McLaren), davanti a Kevin Magnussen (Haas). Occasione anche per Fernando Alonso (Alpine), davanti a Ricciardo (McLaren).

Scatterà soltanto dalla decima posizione Carlos Sainz (Ferrari) che deve recuperare dopo il testacoda in Q2.

Il pilota iberico della Ferrari sicuramente attaccherà. Le previsioni meteo, durante la sprint, al momento sembrano escludere la possibilità di pioggia.

Qui trovate gli orari per seguire la corsa che sarà trasmessa anche in diretta in chiaro su Tv8.

F1 oggi in tv Gp Emilia Romagna: la sprint in diretta

Sabato 23 aprile

prove libere 2, ore 12:30 – 13:30 (diretta su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Now e Sky Go);

sprint, ore 16:30 – 17:30 (diretta su Sky Sport Formula 1, diretta TV 8 e in streaming su Now e Sky Go).

Domenica 24 aprile

gara, ore 15:00 (diretta su Sky Sport Formula 1, diretta TV 8 e in streaming su Now e Sky Go).

F1 Gp Imola: la griglia di partenza

1) Max Verstappen (Red Bull);

2) Charles Leclerc (Ferrari);

3)Lando Norris McLaren);

4) Kevin Magnussen (Haas);

5) Fernando Alonso (Alpine);

6) Daniel Ricciardo (McLaren);

7) Sergio Perez (Red Bull);

8) Valtteri Bottas (Alfa Romeo);

9)Sebastian Vettel (Aston Martin);

10) Carlos Sainz (Ferrari);

11) George Russell (Mercedes);

12) Mick Schumacher (Haas);

13) Lewis Hamilton (Mercedes);

14) Zhou Guanyu ( Alfa Romeo);

15) Lance Stroll (Aston Martin);

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri);

17) Pierre Gasly (AlphaTauri);

18) Nicholas Latifi (Williams);

19) Esteban Ocon (Alpine);

20) Alexander Albon (Williams).