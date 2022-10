F1 Gp Messico oggi in tv: dove vederlo in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Un altro weekend di gara per la F1. Domenica 30 ottobre si corre il Gran Premio del Messico, la 20esima e terzultima prova della stagione. Entrambi i titoli sono stati assegnati con Verstappen che si è laureato in Giappone campione del mondo piloti per la seconda volta consecutiva e la Red Bull che ha festeggiato il titolo costruttori la scorsa settimana ad Austin. L'olandese del team di Milton Keynes è nuovamente favorito per conquistare un'altra vittoria, dopo che quest'anno è salito sul gradino più alto del podio già in 13 occasioni.

La Ferrari sogna un grande risultato con Charles Leclerc, che correrà il suo 100esimo Gp in F1 e con Carlos Sainz, che è reduce da due gare sfortunate e vuole tornare a muovere la sua classifica. Sarà la gara di casa per Sergio Perez (Red Bull) che vorrebbe ovviamente vincere davanti al suo pubblico, ma ha sottolineato più volte di non volere un successo regalato con un trattamento di favore da parte del suo team. La Mercedes con Lewis Hamilton e George Russell vuole confermare i progressi di questa seconda parte di stagione.

F1, Gp Messico: dove vederlo in tv in diretta e in differita

Il Gp del Messico si corre sul circuito Hermanos Rodriguez, che fa parte del calendario di F1 dal 2015 e ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2025. La gara, su questo tracciato caratterizzato da tre curve particolarmente impegnative (1, 4 e 12), a oltre 2.000 metri sul livello del mare, si svolgerà sulla distanza di 71 giri. Qui trovate gli orari per seguire il Gp del Messico in tv: sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su Tv8.

Sabato 29 ottobre

Libere 3 ore 19.00

Qualifiche ore 22.00 (qualifiche diretta Sky, ore 23.30 differita su Tv8)

Domenica 30 ottobre

Gara ore 21.00 (diretta su Sky, ore 22 differita su Tv8)