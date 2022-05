Formula 1, Gp Miami oggi in tv: dove vedere la gara in diretta

Weekend da non perdere per gli appassionati di F1. Questa settimana il Circus correrà per la prima volta sul nuovo tracciato di Miami.

La conformazione della pista, con i suoi lunghi rettilinei, permetterà di assistere a nuovi emozionanti sorpassi.

Negli Stati Uniti c'è molta attesa per questa gara, visto anche il crescente interesse per la F1 dovuto al successo della serie Netflix 'Drive to survive'.

I piloti si sfideranno su un tracciato di 5,41 chilometri, con 19 curve, caratterizzate da una lunga serie di S prima del terzo rettilineo a cui seguono due curvoni veloci.

La Ferrari, dopo la delusione della gara casalinga di Imola dove ha subito la doppietta da parte della Red Bull, è chiamata ad un pronto riscatto.

Alla vigilia del Gran Premio di Miami, la quinta gara della stagione, Charles Leclerc è in testa alla classifica con 86 punti, seguito da Max Verstappen con 59 lunghezze, Sergio Perez con 54, George Russell a 49 e Carlos Sainz a 38. Anche il pilota spagnolo della Ferrari è chiamato al riscatto dopo le ultime due gare in cui è stato costretto al ritiro.

Nella classifica costruttori la Ferrari è al comando con 124 punti, seguita dalla Red Bull con 113, dalla Mercedes a 77e dalla McLaren a 46 punti.

F1 oggi in tv Gp Miami: orari diretta e differita

Il Gran Premio di Miami sarà in onda quando in Italia sarà passata da un po' l'ora di cena.

Le qualifiche sono in programma alle ore 22, mentre la gara scatterà alle 21.30. Qui di seguito trovate gli orari delle qualifiche e della gara, su Sky e su Tv8, in diretta e in differita, per non perdervi nemmeno una delle emozioni in pista.

Sabato 7 maggio

19:00 Prove Libere 3

22:00 Qualifiche

Domenica 8 maggio

21:30 Gara

Orari Tv 8 (differita)

Sabato 7 maggio

23.30 Qualifiche

Domenica 8 maggio