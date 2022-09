F1 oggi in tv: dove vedere il Gp d'Olanda in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Un altro appuntamento imperdibile per gli amanti della F1. Nel weekend si corre il Gran Premio d'Olanda, quindicesimo appuntamento della stagione di F1 2022, la seconda gara consecutiva dopo la pausa estiva, che precede il Gran Premio d'Italia in programma domenica 11 settembre a Monza.

Max Verstappen si presenta alla gara di casa dopo la grande vittoria di Spa che ha portato il suo vantaggio su Leclerc a 98 lunghezze. Nella classifica Costruttori la Red Bull è al comando con 475 punti con un vantaggio considerevole sul Cavallino, a quota 357 e sulla Mercedes a 316.

L’obiettivo del team di Maranello è quello di rispondere subito alle difficoltà riscontrate in Belgio. Sul tortuoso tracciato di Zandvoort la Rossa deve tornare a lottare per la vittoria per lasciarsi alle spalle i problemi di affidabilità, gli errori dei piloti e i clamorosi sbagli del muretto che hanno condizionato la lotta per il campionato.

F1 oggi in tv Gp Olanda: gli orari in tv e la diretta

Il tracciato di Zandvoort, nei suoi 75 giri, offrirà numerose occasioni sorpasso: sarà fondamentale trovare un buon bilanciamento della vettura. Le qualifiche e la gara saranno trasmesse in diretta su Sky e in differita su Tv8. Qui di seguito trovate gli orari e la programmazione tv.

sabato 3 settembre: qualifiche Gp d'Olanda

diretta Sky: ore 15

differita Tv8: ore 18:30

domenica 4 settembre: Gp d’Olanda