F1 Singapore oggi in tv: dove vedere il Gp diretta e in differita

Torna la F1 nel weekend con il Gp di Singapore. Domenica 2 ottobre Max Verstappen avrà il primo match-point per laurearsi per la seconda volta campione del mondo. Il pilota olandese, quando mancano 6 gare alle fine della stagione, ha 116 punti di vantaggio su Charles Leclerc. In caso di vittoria con il giro veloce, se il ferrarista non facesse meglio del nono posto, arriverebbe il titolo.

La Ferrari, però, viste le caratteristiche della sua vettura è accreditata di poter fare una buona gara su questo tracciato. Leclerc, che ha dimostrato tutte le sua capacità in qualifica durante la stagione, punta a chiudere l’anno cogliendo i migliori risultati possibili anche in gara.

F1, Gp Singapore: dove vederlo in diretta e in streaming

L'affascinante notturna sul tracciato cittadino, lento e tortuoso, di Singapore torna in calendario dopo 3 anni di pandemia. I piloti si affronteranno sulla distanza di 308 chilometri, percorrendo 61 giri.

Si correrà nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, quando a Singapore sarà già sera. Il Gp di Singapore 2022 sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su Tv8. Qui trovate gli orari in tv.

Sabato 1 ottobre: qualifiche Gp Singapore

ore 15.00 (diretta su Sky, ore 18.30 differita Tv8)

Domenica 2 ottobre: Gp Singapore)