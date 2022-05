F1 oggi in tv: dove vedere il Gp di Spagna

Un altro weekend da non perdere per tutti gli amanti della F1. Domenica 22 maggio sul tracciato del Montmelò si corre il Gran Premio di Spagna, la sesta prova del Mondiale di F1. Il campionato entra sempre più nel vivo e la domenica successiva, il 29 maggio, si correrà il Gran Premio di Montecarlo.

Saranno due gare ravvicinate e molto importanti per avere ulteriori indicazioni sulla direzione che sta prendendo il Mondiale che vede un duello tra il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, al comando con 104 punti e il campione del mondo in carica, l’olandese della Red Bull, Max Verstappen.

Nel Mondiale Costruttori la Ferrari è al comando con 157 punti, 6 di vantaggio sulla Red Bull, a quota 151 punti.

In Spagna sono attesi i primi importanti aggiornamenti sulle monoposto. La Ferrari si aspetta ulteriori miglioramenti dal nuovo fondo e dalla nuova ala.

Il tracciato catalano, sede in molte occasioni anche nei test invernali, è particolarmente interessante perchè alterna curvoni veloci a una parte decisamente più lenta.

Riuscire ad andare bene su questo tipo di pista è decisamente importante in vista di una stagione, con 22 gare, che sarà particolarmente intensa.

F1 oggi in tv Gp Spagna: gli orari in tv

Le qualifiche del Gran Premio di Spagna si disputeranno sabato 21 maggio alle ore 16. La gara, invece, si correrà domenica 22 maggio: il via alle ore 15.

La gara sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Sky, in streaming su NOW e sarà in diretta in chiaro anche su Tv8.

Sabato 21 maggio

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00 (diretta su Sky e su Tv8)

Domenica 22 maggio