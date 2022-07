F1 oggi in tv: dove vedere il Gp di Ungheria in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di F1. Domenica 31 luglio si corre il Gran Premio di Ungheria, il tredicesimo appuntamento della F1 2022 e ultimo prima della pausa estiva. Charles Leclerc, dopo l’errore mentre era al comando del Gran Premio di Francia della scorsa settimana, domenica 24 luglio, è chiamato a un pronto riscatto per tenere aperto il campionato del mondo.

Nella classifica piloti Max Verstappen (Red Bull), campione del mondo in carica, è al comando con 233 lunghezze e precede il pilota monegasco del Cavallino di 63 lunghezze. In terza posizione c'è Sergio Perez (Red Bull) con 163 punti, davanti a Carlos Sainz (Ferrari), a 144. Nella classifica costruttori Red Bull è al comando con 396 punti, davanti alla Ferrari con 314 e alla Mercedes con 270.

F1 oggi in tv Gp Ungheria: gli orari in tv e la diretta

Il Gran Premio d’Ungheria si disputa sulla pista dell’Hungaroring , tracciato lento che si caratterizza per le molte curve che rendono difficili i sorpassi. Vedremo se ci sarà più spettacolo in pista con le nuove monoposto 2022. L’evento sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky e in differita su Tv8.

Sabato 30 luglio (Qualifiche Gp d'Ungheria)

diretta Sky: ore 16

differita Tv8: 18:30

Domenica 31 luglio (Gran Premio d'Ungheria)