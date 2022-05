F1 oggi in tv: dove vedere il Gp di Montecarlo in diretta

Tutto è pronto per il Gran Premio di Montecarlo, la settima prova del Mondiale di F1. Charles Leclerc, dopo l?inaspettato ritiro mentre era comodamente in testa una settimana fa nel Gran Premio di Spagna, va a caccia del riscatto nella sua Montecarlo, dove sinora non ha mai avuto fortuna.

Il pilota della Ferrari spera di rifarsi con gli interessi questa settimana dove vuole realizzare il suo sogno, quello di vincere il Gran Premio di casa. Il suo primo avversario sarà Max Verstappen, il campione del mondo della Red Bull, che dopo il successo ottenuto a Barcellona è tornato in testa al campionato con 6 punti di vantaggio su di lui.

F1 oggi in tv Gp Montecarlo: gli orari in tv

Il Gran Premio di Montecarlo, a dispetto dei tanti nuovi arrivi nel Circus, resta la gara più glamour del campionato. Un appuntamento mondano e una pista dove è difficilissimo sorpassare: proprio per questo vincere nel Principato è da sempre speciale per i piloti che danzano tra i cordoli tra il casinò, le piscine, la Rascasse, la curva del tabaccaio.

Sarà un fine settimana con orari tradizionali, senza gara sprint. La corsa sarà trasmessa in dirertta soltanto per gli abbonati Sky e in streaming per gli abbonati su Sky Go e su NOW, mentre sarà in differita in chiaro su Tv8. Qui di seguito trovate la programmazione completa.

sabato 28 maggio

qualifiche: ore 16 (diretta su Sky Sport F1, differita in chiaro su Tv8 alle ore 18.30)

domenica 29 maggio