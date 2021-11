F1 oggi in tv, Gp Città del Messico: orari diretta Sky e differita Tv8

Città del Messico è pronta a regalare spettacolo nel quintultimo round del Mondiale 2021 di Formula 1. Max Verstappen, al volante della Red Bull, si presenta sul circuito messicano con 12 lunghezze di vantaggio sul sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Il pilota inglese sulla carta è sfavorito su questa pista, dove è richiesto molto carico aerodinamico. Spesso, però, questa stagione ha sovvertito i pronostici, riuscendo a ogni appuntamento a regalare colpi di scena fino alla bandiera a scacchi.

Occhi puntati sull'altro pilota della Red Bull, Sergio Perez che corre in casa. Nel Mondiale Costruttori la Mercedes è al comando con 460,5 lunghezze e la Red Bull insegue a quota 437,5.

Interessante anche la sfida per il terzo posto. La McLaren, 254, è tallonata dalla Ferrari, a 250.5 punti.

La Rossa ha mostrato buoni segnali di crescita nelle ultime gare, in particolare nell'ultima trasferta americana a Austin.

Leclerc e Sainz promettono battaglia per riuscire a scavalcare il team di Woking, consapevoli che la Rossa si è sempre comportata bene su circuiti che presentano caratteristiche simili a quelle di questo circuito.

Qui trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

F1 oggi in tv, Gp Messico: gli orari Sky e Tv8

Il Gran Premio del Messico, quintultima prova del Mondiale di F1 2021, sarà trasmesso in diretta su Sky e sarà in differita in chiaro su Tv8.

Le qualifiche sono in programma alle ore 21, mentre la gara è in programma alle ore 20.