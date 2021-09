F1 oggi in tv, Gp Russia: orari Sky e Tv8 (diretta e differita)

Tutto è pronto per il weekend di Sochi. Gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista

La F1 si prepara a tornare in pista per il quindicesimo appuntamento della stagione, il Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi. Si tratta di un circuito moderno, realizzato da Hermann Tilke, che misura 5.853 metri con 12 curve a destra e 6 a sinistra. Sarà lo scenario di una sfida iridata che, dopo l’incidente di Monza tra Verstappen e Hamilton, si annuncia ancora più rovente.

Dopo il discusso episodio l’olandese della Red Bull, che guida la classifica iridata con 5 punti di vantaggio sul sette campione del mondo della Mercedes, dovrà scontare una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza.

Nel corso delle prove libere, però, ha deciso di cambiare la power-unito e così partirà dal fondo dello schieramento, proprio come Charles Leclerc. Sulla macchina del pilota monegasco della Ferrari, infatti, è stato sostituito il propulsore per testare in gara i benefici di un nuovo motore più potente che è stato messo a punto a Maranello.

Per questa ultima fila inedita e per l’incertezza della partita iridata, il Gran Premio di Russia si annuncia particolarmente combattuto e incerto. Un’ulteriore imprevedibilità potrebbe essere assicurata dal fronte meteo dove si prevedono piogge abbondanti, soprattutto nel corso delle qualifiche e c’è addirittura il timore che queste possano essere rimandate, posticipate o cancellate se l’intensità della perturbazione non dovesse permettere all’evento di svolgersi in sicurezza. Qui di seguito, intanto, trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni in pista.

F1 oggi in tv, Gp Russia: gli orari Sky e Tv8

Il Gran Premio di Russia, la quindicesima prova del campionato del mondo di F1, sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su Tv8. Le qualifiche e la gara sono in programma alle ore 14.