Verstappen quinta pole nel Gp della Cina: Perez 2°, Alonso 3°: indietro le Ferrari, Leclerc 6° e Sainz 7° chiamati alla rimonta

Max Verstappen, dopo aver vinto la prima Sprint Race dell'anno, centra la pole position, la 100esima della storia della Red Bull. Domani, domenica 21 aprile, scatterà in pole position ache nel Gran Premio della Cina, quinta prova del Mondiale di F1 2024 e partirà davanti a tutti per la quinta volta in questa stagione.

Al suo fianco, in una prima fila monopolizzata dal team di Chris Horner, c'è il compagno di team, il messicano Sergio Perez. Ottima terza posizione per Fernando Alonso (Aston Martin), che apre la seconda fila, davanti a Lando Norris (McLaren).

Le Ferrari non sono lontane come tempi, in una sessione che ha visto distacchi ridotti, ma Charles Leclerc, sesto, partirà soltanto in terza fila, alle spalle dell'altra McLaren, quella dell'australiano Oscar Piastri, quinto.

Ancora più indietro, in quarta fila l'altro Ferrarista, Carlos Sainz, con il settimo crono. Lo spagnolo ha avuto un incidente in Q2, un testacoda con cui ha perso il controllo della sua monoposto, che fortunatamente non ha avuto grandi danni. Così è riuscito a partecipare alla Q3 dopo l'interruzione per la bandiera rossa.

Ottava piazza per la prima delle Mercedes, quella di George Russell, che precede Hulkenberg (Haas), nono e Bottas (Kick Sauber), decimo e soddisfatto. Il grande deluso di questo turno di prove ufficiali è Lewis Hamilton (Mercedes), soltanto 18esimo. Un risultato ancora più amaro, per il vincitore dell'ultima edizione del Gran Premio della Cina, che si era disputata nel 2019, che aveva chiuso la Sprint Race in una bella e incoraggiante posizione.

Domani, domenica 21 aprile, il grande favorito sarà ancora una volta Max Verstappen con la Red Bull che cercherà una doppietta per allungare nel Mondiale Costruttori. Il veterano Fernando Alonso (Aston Martin) sarà il primo che cercherà di rovinare questa festa. Le Ferrari, che avevano chiuso in quarta posizione la Sprint-Race con Leclerc e in quinta con Carlos Sainz, protagonisti di un acceso duello, sognano di mettere a segno una bella rimonta che li porti a lottare per il podio cinese.

F1, Gp Cina: la griglia di partenza

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Sergio Perez (Red Bull)

3) Fernando Alonso (Aston Martin)

4) Lando Norris (McLaren)

5) Oscar Piastri (McLaren)

6) Charles Leclerc (Ferrari)

7) Carlos Sainz (Ferrari)

8) George Russell (Mercedes)

9) Nico Hulkenberg (Haas)

10) Valtteri Bottas (Kick Sauber)

11) Lance Stroll (Aston Martin)

12) Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

13) Esteban Ocon (Alpine)

14) Alexander Albon (Williams)

15) Pierre Gasly (Alpine)

16) Guanyu Zhou (Kick Sauber)

17) Kevin Magnussen (Haas)

18) Lewis Hamilton (Mercedes)

19) Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

20) Logan Sargeant (Williams)