Sainz trionfa a Silverstone, Perez e Hamilton sul podio: Leclerc 4°, polemizza per la strategia Ferrari

Carlos Sainz vince il Gran Premio di Gran Bretagna a Silvestone, centrando dopo 150 gare la sua prima vittoria in F1. Al secondo posto, complice la safety-car che ha riaperto la corsa nel finale, Sergio Perez (Red Bull). Terza posizione per Lewis Hamilton, che ha disputato una grande gara davanti al suo pubblico. Quarto Leclerc, che ha più volte discusso con la squadra sulle scelte strategiche.

Grande paura al via per un incidente che ha coinvolto 5 piloti. Il cinese dell'Alfa Romeo Zhou, fortunatamente è illeso e non ha frattura, dopo il decollo della sua monoposto che si è cappottata ed è andata a sbattere contro le barriere. Attimi di grande apprensione, in una domenica in cui si è visto anche come la F1 resti uno sport pericolo e quanto siano stati fondamentali i passi in avanti in termini su sicurezza. Uno su tutti, l'halo, che ha nuovamente salvato la vita a un pilota.

L'inno di Mameli che suona sullo storico tracciato inglese rende dolcissima la domenica per Carlos Sainz, che va a conquistare il suo primo trionfo in F1 e per la Ferrari che torna alla vittoria.

In chiave campionato, però, visto il settimo posto finale di Verstappen, penalizzato da una foratura, quella di oggi, domenica 3 luglio, suona come un'occasione persa, per il quarto posto di Leclerc, penalizzato dalla decisione di restare fuori con le gomme dure, mentre era in testa alla gara e di non rientrare ai box come è stato fatto per Sainz, che ha montato gomme soft quando è entrata la safety-car a 12 giri dalla fine. Vedremo come andrà domenica prossima, 10 luglio. Tra soli sette giorni si correrà il Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring.

F1, Gp Gran Bretagna: l'ordine d'arrivo

1) Carlos Sainz (Ferrari)

2) Sergio Perez (Red Bull)

3) Lewis Hamilton (Mercedes), giro veloce

4)Charles Leclerc (Ferrari)

5) Fernando Alonso (Alpine)

6) Lando Norris (McLaren)

7) Max Verstappen (Red Bull)

8) Mick Schumacher (Haas)

9) Sebastian Vettel (Aston Martin)

10) Kevin Magnussen (Haas)

11) Lance Stroll (Aston Martin)

12) Nicholas Latifi (Williams)

13) Daniel Ricciardo (McLaren)

14) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Rit) Esteban Ocon (Alpine)

Rit) Pierre Gasly (AlphaTauri)

Rit) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Rit) George Russell (Mercedes)

F1, la classifica piloti dopo Silverstone

1) M. Verstappen Red Bull 181

2) S. Perez Red Bull 147

3) C. Leclerc Ferrari 138

4) C. Sainz Ferrari 127

5) G. Russell Mercedes 111

6) L. Hamilton Mercedes 93

7) L. Norris McLaren 58

8) V. Bottas Alfa Romeo 46

9) E. Ocon Alpine 39

10) F. Alonso Alpine 28

11) P. Gasly AlphaTauri 16

12) K. Magnussen Haas 16

13) D. Ricciardo McLaren 15

14) S. Vettel Aston Martin 15

15) Y. Tsunoda AlphaTauri 11

16) G. Zhou Alfa Romeo 5

17) M. Schumacher Haas 4

18) A. Albon Williams 3

19) L. Stroll Aston Martin 3

20) N. Latifi Williams 0

F1, la classifica costruttori dopo Silverstone

1) Red Bull 328

2) Ferrari 265

3) Mercedes 204

4) McLaren 73

5) Alpine 67

6) Alfa Romeo 51

7) AlphaTauri 27

8) Haas 20

9) Aston Martin 18

10) Williams 3