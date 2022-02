F1 presentata la nuova Ferrari: estrema e bellissima, la F1-75 nasce per vincere

La nuova Ferrari è stata presentata oggi, giovedì 17 febbraio. La F1-75 nasce per vincere e dovrà riportare al Cavallino quella vittoria che manca dal Gp di Singapore del 22 settembre 2019.

La Rossa che correrà nella stagione 2022 è stata svelata in diretta streaming da Maranello. Ha un compito importantissimo quella di riportare alla Scuderia quella vittoria che manca dal Gp di Singapore 2019.

"Sono emozionato - ha detto il team principal Mattia Binotto- la vettura è sintesi del lavoro di un buon gruppo di cui sono orgoglioso. Celebra 75 anni della prima vettura che porta il nome del fondatore" prodotta da questa "scuderia, la più gloriosa e vincente di sempre".

"Questa è una monoposto su cui abbiamo messo il meglio di noi. Questa è una Ferrari coraggiosa, abbiamo voluto interpretare il nuovo regolamento in modo diverso e vogliamo che i nostri tifosi siano orgogliosi di lei".

"Questa è la F1-75, la Ferrari che punta al Mondiale 2022". Mattia Binotto la presenta al pubblico senza trattenere le ambizioni del Cavallino: "Abbiamo iniziato un percorso nel 2019, ora dobbiamo misurarci con gli avversari per obiettivi più alti. Abbiamo affrontato questo progetto e questa sfida con un approccio rivolto all'innovazione perché siamo convinti che oltre al regolamento tecnico completamente nuovo, l'approccio mentale di apertura sia l'approccio giusto".

Leclerc: "Stagione molto importante"

"Sto lavorando il più duramente possibile per migliorare anno dopo anno. Questa stagione sarà molto importante per il team e per noi piloti. E' una grande opportunità. Le aspettative sono molto alte per tutti. Faremo in modo che tutto il lavoro fatto dietro le quinte ci permetta di raggiungere grandi risultati durante la stagione", ha detto Charles Leclerc.

Sainz: "Piloti e team a caccia di successi nel 2022"

"Sono pronto per questa stagione. La scorsa stagione è stata molto importante per me per imparare come lavora il team e per adattarmi a un ambiente nuovo, ma anche per scoprire la Ferrari. E' stata una bella esperienza ma ora è il momento di crescere ancora. Sia noi piloti che il team vogliamo più successi nel 2022".