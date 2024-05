Ferrari, le SF-24 nel Gp di Miami con la livrea azzurra: come saranno

Come sarà la Ferrari con la livrea azzurra per il Gran Premio di Miami. I tifosi se lo sono chiesto per giorni e oggi, mercoledì 1 maggio è arrivata la risposta direttamente dal Cavallino. Le immagini che sono state diffuse mostrano in anteprima che i tocchi di colore azzurro più significativi saranno sulle ali, sull’engine cover, sull’halo, sugli specchietti retrovisori, sui numeri di gara e, in una citazione storica che non poteva mancare, anche sui cerchi.

Questa livrea unica, che sancirà anche il debutto di HP come nuovo title partner del team, riscoprirà due colori che facevano parte della storia Ferrari, l’Azzurro La Plata e l’Azzurro Dino.

L'Azzurro La Plata, piuttosto chiaro, caratterizzava le vetture delle squadre argentine negli anni Cinquanta ed era pure simile a quello che Alberto Ascari prediligeva e portava regolarmente in corsa nelle sue stagioni più vincenti. L’italiano due volte campione del mondo era infatti solito indossare una maglietta azzurra con un casco coordinato, perché convinto gli portassero fortuna. L'Azzurro Dino, decisamente più carico, colpì attenzione di diversi piloti della Scuderia, in particolare di Arturo Merzario e Clay Regazzoni.

Anche Charles Leclerc e Carlos Sainz nel Gran Premio di Miami indosseranno una speciale divisa prevalentemente Azzurro La Plata, comprendente tuta, scarpe, guanti e casco, con inserti in Azzurro Dino e anche la squadra la domenica del Gran Premio avrà la divisa dello stesso colore.