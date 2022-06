Disastro Ferrari a Baku: Leclerc e Sainz vanno ko per l’affidabilità

Una giornata nera per la Ferrari nel Gran Premio dell’Azerbaigian. Oggi, domenica 12 giugno, entrambe le Rosse sono state costrette al ritiro. Carlos Sainz, dopo una mezz’ora abbondante di gara, quando era in quarta posizione, è finito ko per un problema idraulico, mentre Charles Leclerc, mentre era primo con 12"5 su Verstappen, che si era fermato 10 giri dopo il monegasco, ha visto la sua gara andare in fumo, nuovamente tradito dall'affidabilità della sua Rossa.

Ai microfoni di Sky ha detto: "Viste le ultime gare si può dire che l'affidabilità per la Ferrari sia un problema, ma dobbiamo analizzare cosa è successo e non vorrei usare parole inadeduate. La motivazione c'è e la prestazione pure, ma non possiamo ignorare la delusione: fa male in prospettiva mondiale".

F1, Gp Azerbaigian: Verstappen vince, doppietta Red Bull

Max Verstappen ha così vinto il Gran Premio dell'Azerbaigian, con 20 secondi di vantaggio sul compagno di team Sergio Perez: la doppietta Red Bull è servita e fa male alla Ferrari.

Domenica dolce per la Mercedes ancora distante nei tempi, ma terza con Russell, al secondo podio stagionale e quarta con Hamilton. Completano l'elenco dei piloti a punti Gasly (Alpha Tauri), Vettel (Aston Martin), Alonso (Alpine), Ricciardo (McLaren), Norris (McLaren) e Ocon (Alpine).

Verstappen consolida così la sua leadership nel campionato e ha 150 punti. Il suo primo inseguitore diventa il suo compagno di team Perez, oggi nuovamente invitato a fare da scudiero, che ha 129 lunghezze, mentre Leclerc ora ha 116 punti, 34 di distacco dal campione del mondo in carica.

La Red Bull è saldamente in testa anche alla classifica costruttori dove ha 279 punti, contro i 199 della Ferrari e i 161 della Mercedes. Il calendario della F1 concederà la prima importantissima replica già la prossima settimana. Domenica 19 giugno si scende in pista per il Gran Premio del Canada. La Ferrari, dopo i problemi di affidabilità manifestati nelle ultime occasioni, non permettersi altri errori se vuole continuare ad alimentare le sue speranze mondiali.

Classifica piloti F1 2022 dopo Baku

1 M. Verstappen Red Bull 150

2 S. Perez Red Bull 129

3 C. Leclerc Ferrari 116

4 G. Russell Mercedes 99

5 C. Sainz Ferrari 83

6 L. Hamilton Mercedes 62

7 L. Norris McLaren 50

8 V. Bottas Alfa Romeo 40

9 E. Ocon Alpine 31

10 F. Alonso Alpine 16

11 P. Gasly AlphaTauri 16

12 K. Magnussen Haas 15

13 D. Ricciardo McLaren 15

14 S. Vettel Aston Martin 13

15 Y. Tsunoda AlphaTauri 11

16 A. Albon Williams 3

17 L. Stroll Aston Martin 2

18 G. Zhou Alfa Romeo 1

19 N. Latifi Williams 0

20 M. Schumacher Haas 0

Classifica Costruttori F1 2022 dopo Baku

1 Red Bull 279

2 Ferrari 199

3 Mercedes 161

4 McLaren 65

5 Alpine 47

6 Alfa Romeo 41

7 AlphaTauri 27

8 Haas 15

9 Aston Martin 15

10 Williams 3