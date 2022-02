F1 Presentazione Ferrari F1-75: dove vederla oggi in tv e in streaming

Mancano poche ore alla presentazione della nuova Ferrari. Oggi, giovedì 17 febbraio, la F1-75, così chiamata per omaggiare i 75 anni della scuderia di Maranello, sarà presentata alle ore 14 in un evento online.

Si tratta di una Rossa attesissima che ha il compito di conquistare quella vittoria attesa dal Gp di Singapore del 22 settembre 2019 e che vuole riportare gli uomini del Cavallino a lottare costantemente per le posizioni che contano in questa stagione che inizierà il 20 marzo in Bahrain.

La nuova Ferrari in anteprima: lo stupore di Leclerc e Sainz

I primi a essere rimasti sorpresi nel vedere la nuova Ferrari sono stati i due piloti che hanno avuto l’opportunità di vederla in anteprima. Charles Leclerc e Carlos Sainz, come mostra il video diffuso dalla Scuderia, non vedevano l’ora di scoprire la loro monoposto. “Dov'è, dov'è?", si sente nella clip. "Eccola, mamma mia".

Un’attesa spasmodica, molto simile a quella che stanno vivendo tantissimi tifosi che hanno aspettato a lungo questa data.

Presentazione Ferrari F1-75: dove vederla in tv e in streaming

La nuova Ferrari sarà presentata giovedì 17 febbraio. Gli appassionati potranno seguire la presentazione in diretta alle ore 14 su Sky Sport24, su Sky Sport F1, in live streaming su Skysport.it, Sky Go e sul canale Youtube ufficiale della Ferrari.